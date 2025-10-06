أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، برئاسة المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، استعدادًا لموسم الشتاء ومواجهة موجات الطقس السيئ المحتملة.

وأوضح المهندس مجدي عطا الله أن الشركة بدأت تنفيذ خطة متكاملة تشمل عدة إجراءات وقائية، بالتنسيق مع مديرية الري وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة التنبؤات المناخية أولًا بأول واتخاذ ما يلزم من تدابير استباقية.

وتضمنت الخطة تطهير وتسليك بالوعات الأمطار، وملس خطوط الصرف الصحي، ومراجعة جاهزية المحطات والروافع والمولدات الكهربائية، إلى جانب رفع كفاءة المعدات، وتشكيل فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة في المناطق الحيوية للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه أو أعطال طارئة.

كما قررت الشركة وقف الإجازات خلال فترات سقوط الأمطار، وتكثيف التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وغرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين.

وأكد رئيس الشركة استمرار عمل غرفة الطوارئ المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لضمان تقديم خدمات مستقرة وآمنة لأهالي محافظة دمياط خلال فصل الشتاء.

ودعت الشركة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مشكلات متعلقة بشبكات المياه أو الصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01013019333.





