قطر والهند تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في الدوحة

عقد في الدوحة اليوم الاثنين اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك والاجتماع رفيع المستوى بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون المتاحة بين قطاعات الأعمال القطرية والهندية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الشركات في البلدين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وترأس النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك راشد بن حمد العذبة، ورئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط أديب أحمد، اجتماع مجلس الأعمال المشترك، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الجانبين القطري والهندي في مجلس الأعمال المشترك وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الهند.

وقال راشد بن حمد العذبة في كلمته الافتتاحية، إن العلاقات القطرية – الهندية شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقود الماضية، منوهاً بأن الهند تعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة قطر، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 48 مليار ريال قطري "ما يعادل 13.2 مليار دولار أمريكي".

كما أشار إلى وجود العديد من الاستثمارات المتبادلة التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، منوها بأن الهند تعد وجهة رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، فيما تستورد قطر العديد من المنتجات الهندية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الدوائية وغيرها.

وأوضح العذبة أن الفرص الاستثمارية بين البلدين واسعة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الهند تُعتبر من أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، وتزخر بفرص كبيرة في قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والزراعة.

وأكد رئيس الجانب القطري أن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الاقتصادية الحديثة، وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية، مشدداً على الدور الحيوي للمجلس كمنصة فاعلة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

من جانبه، قال أديب أحمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط، إن قطر والهند تربطهما علاقات قوية ومتطورة، لافتا إلى أن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز إلى الهند حيث بلغت صادرات قطر 6.9 مليار دولار خلال 2024-2025 مما يمثل 26% من إجمالي ورادات الهند من الغاز.

وأشار إلى الاستثمارات القطرية في الهند والتي تتوزع في قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية، منوهاً بأن هناك أكثر من 20 ألف شركة هندية صغيرة ومتوسطة تعمل في قطر في كافة القطاعات.

وحضر جانباً من الاجتماعين وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني ، ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، ووزير الدولة لشئون التجارة الخارجية في قطر أحمد بن محمد السيد ورئيس غرفة قطر.