الرعاية الصحية وهيئة الدواء تبحثان تنفيذ مباحثات روسيا المتعلقة بتوطين الصناعات الطبية والدوائية الروسية بمصر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، ومتابعة تنفيذ نتائج المباحثات التي تمت خلال زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى روسيا، والمتعلقة بتوطين الصناعات الطبية والدوائية الروسية في مصر، وتحويلها إلى شراكات تنفيذية تدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنظومة الصحية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الدواء المصرية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي في القطاع الصحي، مشيرًا إلى بحث آليات التعاون مع هيئة الدواء المصرية لتفعيل الشراكة مع الجانب الروسي في مجالات الطب النووي والعلاج الإشعاعي ولقاح السرطان (EnteroMix).

وأضاف الدكتور علي الغمراوي أن المناقشات تناولت أيضًا تعزيز مجالات التعاون المصري الروسي في الأبحاث الإكلينيكية، ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية داخل مصر، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام جذب الاستثمارات الروسية في مجالات الصناعات الدوائية والعلاجات المتقدمة، ويعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بالدور الرائد لهيئة الدواء المصرية في تطوير العلاجات وتحسين توافر الدواء بالسوق المحلي، مؤكدًا أن العلاقة بين الهيئتين علاقة مؤسسية راسخة قائمة على التعاون في مجالات متعددة، أبرزها اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم جودة الرعاية الصحية في مصر.

ومن جهته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على الاستفادة من نتائج زيارة هيئة الرعاية الصحية إلى روسيا، ودراسة سبل توسيع مجالات التعاون المصري الروسي في الأبحاث الإكلينيكية، وتوطين التكنولوجيا المتطورة، والصناعات الطبية والدوائية، وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر، بما يسهم في دعم قطاع الدواء الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومن جانب هيئة الدواء المصرية، كل من: الدكتورة أماني جودت، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية، والدكتور معتز دعبس، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.