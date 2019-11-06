وزير القوى العاملة يتابع وفاة 5 مصريين في حادث مروري بالكويت

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي أحمد يوسف، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد بوفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بدولة الكويت.

وأوضحت الوزارة، أن سعفان، يتابع مع مكتب التمثيل، ملابسات الحادث، فضلًا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، ومتابعة مستحقاته المالية لدى الشركة التي يعملون بها.

من جانبه أشارالمستشار العمالي أحمد يوسف، إلي أن الحادث وقع اليوم في أثناء توجه ميكروباص شركة "تشيد الجزيرة" رقم : 94375/7 إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملًا .

وأوضح أنه في أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، وأثناء تغير العجلة قامت شاحنة نقل مياه "تنكر" بالاصطدام بالعمال ودهسهم، ونتج عنه وفاة 5 عمال مصريين هم: محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة، وأحمد عبد اللاه حسن عبد اللاه، من سوهاج، وحمادة عبد اللطيف شرقاوي عبد اللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج.

ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليًا إجراءات الطب الشرعي، فضلا عن نقل الجثامين لأرض الوطن، وتعويضاتهم ومستحقاتهم.