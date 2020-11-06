خلال مناظرة نائب الرئيس، اتهم مايك بنس جو بايدن، منافس دونالد ترامب، بالسرقة الأدبية؛ حيث تم طرح الموضوع بينما كان بينس يتحدث عن خطة جو بايدن للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، واتهم حملة بايدن بالنسخ من خطة البيت الأبيض.

وقال بنس: "الخطة تشبه كثيرًا ما فعلناه أنا والرئيس ترامب في كل خطوة على الطريق.. إنه يشبه إلى حد كبير الانتحال وهو شيء يعرفه بايدن جيدا"، وفقا للجارديان البريطانية.

فهل اتهم بايدن بالسرقة الأدبية في الماضي؟

واجهت الحملة الرئاسية الأولى لبايدن اتهامات بالسرقة الأدبية، واعترفت حملته لعام 2020 مؤخرًا باستخدام عبارات دون إسناد من مختلف المنظمات غير الربحية.

Pence on the Biden plan: "it looks a little bit like plagiarism, which is something Joe Biden knows a little bit about." pic.twitter.com/TIHsR7fklt — The Daily Wire (@realDailyWire) October 8, 2020

في عام 1987 أنهى بايدن حملته الرئاسية الأولى وسط مزاعم بأنه سرق أجزاءً من خطاب لأحد السياسيين البريطانيين، وسرعان ما تطور هذا الاتهام الأولي بالسرقة الأدبية إلى اتهامات متعددة ضد العديد من الخطب، بالإضافة إلى ذلك ظهر أيضًا مقطع فيديو لبايدن يبالغ في سجله الأكاديمي، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

بعد الاتهامات قال بايدن: "لقد ارتكبت بعض الأخطاء، ولكن الآن بدأ الظل المبالغ فيه لتلك الأخطاء يحجب جوهر ترشيحي وجوهر جو بايدن".

وفي يونيو 2019 تم توجيه اتهامات بالسرقة الأدبية في انتخابات أخرى لبايدن؛ إذ اتُهمت حملة بايدن برفع عبارات معينة عن شركات غير ربحية دون أي إسناد، حسبما ذكرت نيويورك تايمز.

كما اتهمت كيليان كونواي؛ مستشارة البيت الأبيض، جو بايدن مؤخرًا بالسرقة الأدبية لنيل كينوك؛ الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني.

وفي عام 1987 تعود الإشارة إلى خطأ فادح أنهى محاولة بايدن الأولى للرئاسة الأمريكية، في ملاحظاته الختامية في مناظرة أولية للحزب الديمقراطي، أزال مقاطع من واحدة من أكثر خطابات كينوك تأثيرا دون إسنادها إليه؛ ما أدى إلى فضيحة الانتحال التي أدت إلى إغراق حملة بايدن.

بعد ذلك استعد بايدن لثلاث مناظرات رئاسية ضد دونالد ترامب ويحظى بالدعم الكامل من اللورد كينوك، وهو الآن نظير من حزب العمال اعتبر الحادث خطئا بريئًا.

وقال الرجل البالغ من العمر 78 عامًا: "جو رجل أمين.. لو فعل ترامب ذلك، لعرفت أنه كان يكذب".

انتحال نيل كينوك

ألقى كينوك خطابه في مؤتمر حزب العمال الويلزي في مايو 1987، مستهلًا حملة انتخابية عامة ضد رئيسة الوزراء المحافظة، مارجريت تاتشر: "لماذا أنا أول كينوك منذ ألف جيل أستطيع الوصول إلى الجامعة؟، وسأل. "لماذا زوجتي جلينيس، أول امرأة في عائلتها منذ ألف جيل قادرة على الالتحاق بالجامعة؟".

بينما أشار خطاب بايدن إلى نفسه وزوجته جيل، قائلا: "بدأت أفكر بينما كنت قادمًا إلى هنا، لماذا جو بايدن هو أول من ذهب إلى الجامعة في عائلته؟"، مشيرًا إلى زوجته بين الجمهور: "لماذا زوجتي التي تجلس هناك بين الجمهور هي الأولى في عائلتها التي التحقت بالجامعة؟ هل لأن آبائنا وأمهاتنا لم يكونوا أذكياء؟ هل لأنني أول بايدن منذ ألف جيل يحصل على كلية وشهادة دراسات عليا، كنت أذكى من البقية؟".

ومن تلك النقطة بدأت تتهاوى شعبية بايدن ما اضطره للانسحاب، وقد قال بنفسه، كلمتان لم أقلهما كلفتاني كل هذا.

طالب في كلية الحقوق

ترجع حادثة انتحال أخرى من قبل بايدن إلى أيام دراسته، نُشر في عام 1987 اعترف بايدن بنسخ محتوى آخرين عندما كان طالبًا في جامعة سيراكيوز للقانون، وفقًا لمقال نُشر في نيويورك تايمز.

حيث وافق على سرقة مقال لمراجعة القانون لورقة كتبها في سنته الأولى في كلية الحقوق، لكنه حاول أيضًا تبرير أفعاله بالقول إنه لم يكن خطأ كبيرًا لأنه أساء فهم الحاجة إلى الاستشهاد بالمصادر بعناية.

وربما كانت هناك مرة أخرى اتهم فيها بسرقة المحتوى، عندما أطلق خطة تغير المناخ في يونيو 2019، حيث أشارت مصادر إلى أن خطة المناخ تم نسخها ولصقها مع تغييرات سطحية مأخوذة من منظمات الدعوة المختلفة ومتاجر السياسات ومقالات أخرى.