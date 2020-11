خلال مناظرة نائب الرئيس، اتهم مايك بنس جو بايدن، منافس دونالد ترامب، بالسرقة الأدبية؛ حيث تم طرح الموضوع بينما كان بينس يتحدث عن خطة جو بايدن للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، واتهم حملة بايدن بالنسخ من خطة البيت الأبيض.

وقال بنس: "الخطة تشبه كثيرًا ما فعلناه أنا والرئيس ترامب في كل خطوة على الطريق.. إنه يشبه إلى حد كبير الانتحال وهو شيء يعرفه بايدن جيدا"، وفقا للجارديان البريطانية.

فهل اتهم بايدن بالسرقة الأدبية في الماضي؟

واجهت الحملة الرئاسية الأولى لبايدن اتهامات بالسرقة الأدبية، واعترفت حملته لعام 2020 مؤخرًا باستخدام عبارات دون إسناد من مختلف المنظمات غير الربحية.

Pence on the Biden plan: "it looks a little bit like plagiarism, which is something Joe Biden knows a little bit about." pic.twitter.com/TIHsR7fklt