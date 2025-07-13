اللجنة الأولمبية الدولية تُثمن ما تضمنته تعديلات قانون الرياضة

تلقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر وتقدير من اللجنة الأولمبية الدولية، تضمن تقدير اللجنة الأولمبية الدولية البالغ للتعاون المثمر مع الوزارة خلال مناقشات تعديل قانون الرياضة.

وأكد الخطاب، الذي أُرسل بعد سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الهاتفية التي شاركت فيها السيدة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة سعدت بالتوافق الكامل ضمن الصيغة النهائية للقانون، والتي تم اعتمادها من قِبل البرلمان المصري مؤخراً.

وتضمن الخطاب تطلّع اللجنة الأولمبية الدولية إلى استلام النسخة النهائية من القانون المعدل، مثمنةً في الوقت ذاته ما وصفته بـ"الفهم العميق والتعاون الكبير" من الجانب المصري خلال هذه العملية وتقديم الشكر كذلك لمجلس النواب المصري الموقر فى ذات الشأن.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بالتقدير الدولي، مؤكداً أن القانون الجديد يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية.