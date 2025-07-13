أعرب عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن سعادته بإتمام إجراءات استخراج جواز السفر المصري للاعب المحترف إسماعيل مسعود، نجم الدوري الإسباني، تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصيلحي أن اتحاد السلة يعمل بشكل متواصل على دعم المنتخبات الوطنية، من خلال ضم عناصر مميزة تمتلك خبرات وتجارب احترافية خارجية، مشيرًا إلى أن مسعود يُعد من الأسماء الواعدة التي ستمنح دفعة قوية للفريق، بفضل مستواه الفني المتميز.

ووجّه رئيس الاتحاد الشكر إلى الجهات المعنية على سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن انضمام اللاعب سيمثل إضافة نوعية لقائمة المنتخب الأول.

وشدد مصيلحي على أن مجلس الإدارة ملتزم بوضع خطة تطوير شاملة للمنتخبات الوطنية، تستهدف الاستفادة من الكفاءات المصرية المحترفة بالخارج، بهدف إعادة كرة السلة المصرية إلى منصات التتويج القارية، التي غابت عنها في السنوات الأخيرة.