 سرايا القدس تعلن تدمير آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال جنوب خانيونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سرايا القدس تعلن تدمير آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال جنوب خانيونس


نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 4:56 م | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 4:56 م

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأحد، تدمير آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال جنوب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إلى «تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية -مزروعة مسبقاً- محيط مدرسة المهاجرين جنوب مدينة خانيونس».

ولفتت إلى «تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة جانبية في منطقة قيزان النجار جنوب خانيونس».

وأمس السبت، أصيب 4 جنود إسرائيليين على الأقل، جراء حدثين أمنيين في خانيونس والشجاعية بقطاع غزة، بحسب مصادر عبرية.

وأفادت مصادر عبرية بأن مروحيات نقلت جنودًا جرحى من غزة إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة.

وأفادت وسائل إعلامية بأن قوات الاحتلال أطلقت قذائف مدفعية ودخانية في المناطق الشمالية لمدينة خانيونس، وسط تحليق للطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة للتغطية على الحدث الأمني.

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