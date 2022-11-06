 مادورو يتوجه إلى مصر لحضور كوب 27 ويدعو إلى قمة للدفاع عن غابات الأمازون - بوابة الشروق
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مادورو يتوجه إلى مصر لحضور كوب 27 ويدعو إلى قمة للدفاع عن غابات الأمازون

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
د ب أ
نشر في: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 12:16 ص | آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 12:16 ص

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الدول القوية" إلى تمويل الدفاع عن غابات الأمازون المطيرة، وذلك خلال رحلة خارجية نادرة للمشاركة في مؤتمر المناخ الذي تقوده الأمم المتحدة ويعقد في مصر.

وقال مادورو اليوم السبت إنه اقترح عقد قمة في أمريكا الجنوبية بشأن حماية غابات الأمازون مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو والرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأضاف الرئيس الفنزويلي في تصريحات للصحفيين: "نحن بحاجة إلى استئناف الدفاع عن الأمازون واستعادة الأمازون وعكس عملية تدمير الأمازون إلى النقيض بشكل لا لبس فيه وبحزم" مضيفا أن فنزويلا ستقترح أن تمول الدول الكبرى تعافي تلك الغابات.

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