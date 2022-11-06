موسكو: النصرة تحضر لعمل استفزازي في إدلب لاتهامنا وسوريا بمهاجمة المدنيين

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليج إيجوروف، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يحضرون لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف إيجوروف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (هيئة تحرير الشام) يخططون، بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض" الإنسانية المزعومة، لعمل استفزازي في محافظة إدلب؛ في إشارة إلى إعداد مقاطع فيديو تمثيلية لنتائج ضربات مفبركة لمخيمات اللاجئين في بلدتي كفر ديان، وكفر جاليس بمحافظة إدلب، لاتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمواقع الإنسانية.

وأوضح أنه ،خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 9 عمليات إطلاق للنار من مواقع "النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب، ثلاث منها استهدفت محافظة إدلب، وواحدة استهدفت محافظة حلب، وخمس استهدفت محافظة اللاذقية.