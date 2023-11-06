 حماس: المقاومة الفلسطينية ثابتة في دفاعها عن الأرض والمقدسات - بوابة الشروق
الإثنين 6 نوفمبر 2023 3:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حماس: المقاومة الفلسطينية ثابتة في دفاعها عن الأرض والمقدسات

بيروت - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 2:43 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 2:43 م

أكد أبو بكر الأسدي مسئول حركة حماس في شمال لبنان، أن"المقاومة الفلسطينية ثابتة في دفاعها عن الأرض والمقدسات".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الإثنين، جاء ذلك خلال استقبال رئيس "الرابطة الثقافية" رامز الفري وفدا من حركة "حماس" برئاسة مسئولها في الشمال أبو بكر الأسدي، الذي شكر للرابطة "مواقفها ووقفاتها التضامنية مع غزة وفلسطين بما يؤكد موقف طرابلس والشمال الثابت إلى جانب الحق الفلسطيني".

وأعتبر الأسدي أن "المقاومة الفلسطينية ثابتة في دفاعها عن الأرض والمقدسات، وتسعى لتحرير كامل الأسرى من سجون العدو الصهيوني".

بدوره، أكد الفري "اعتزازه بما حققته المقاومة الفلسطينية من إنجاز كبير يوم السابع من أكتوبر الماضي، هذا الإنجاز الذي سيسجله التاريخ للأجيال المقبلة".

ولفت إلى "موقف الرابطة الثابت إلى جانب فلسطين وحقوق شعبها الذي تعرض للاحتلال منذ عقود، وإيمانها العميق بأن النصر سيتحقق وأن هذا الكيان الغاصب إلى زوال لا محالة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك