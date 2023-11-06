حماس: المقاومة الفلسطينية ثابتة في دفاعها عن الأرض والمقدسات

أكد أبو بكر الأسدي مسئول حركة حماس في شمال لبنان، أن"المقاومة الفلسطينية ثابتة في دفاعها عن الأرض والمقدسات".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الإثنين، جاء ذلك خلال استقبال رئيس "الرابطة الثقافية" رامز الفري وفدا من حركة "حماس" برئاسة مسئولها في الشمال أبو بكر الأسدي، الذي شكر للرابطة "مواقفها ووقفاتها التضامنية مع غزة وفلسطين بما يؤكد موقف طرابلس والشمال الثابت إلى جانب الحق الفلسطيني".

وأعتبر الأسدي أن "المقاومة الفلسطينية ثابتة في دفاعها عن الأرض والمقدسات، وتسعى لتحرير كامل الأسرى من سجون العدو الصهيوني".

بدوره، أكد الفري "اعتزازه بما حققته المقاومة الفلسطينية من إنجاز كبير يوم السابع من أكتوبر الماضي، هذا الإنجاز الذي سيسجله التاريخ للأجيال المقبلة".

ولفت إلى "موقف الرابطة الثابت إلى جانب فلسطين وحقوق شعبها الذي تعرض للاحتلال منذ عقود، وإيمانها العميق بأن النصر سيتحقق وأن هذا الكيان الغاصب إلى زوال لا محالة".