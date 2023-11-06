 تايلاند: حماس ستفرج عن رهائنها الـ23 قريبا - بوابة الشروق
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تايلاند: حماس ستفرج عن رهائنها الـ23 قريبا

بانكوك - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 2:44 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 2:44 م

أكد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، اليوم الاثنين، أن الثلاثة والعشرين تايلانديا المحتجزين لدى حركة حماس في غزة بخير، بعد أن قال مفاوضون تايلانديون إنه سيتم الإفراج عن الرهائن قريبا.

ونقلت صحيفة "نيشان" التايلاندية عن سريتا قوله إنه تحدث مع الجنرال سونجويت نونباكدي، قائد القوات المسلحة التايلاندية الملكية، مساء أمس الأحد، وتم إبلاغه أن كل الرهائن التايلانديين الثلاثة والعشرين لا يزالون بخير.

وقال سريتا إن سونجويت اطلع على صور الرهائن، مضيفا أن رئيس الأركان لا يزال يتفاوض مع حماس من خلال ماليزيا من أجل الإفراج عن الأسرى التايلانديين.

ووفقا للصحيفة، قال رئيس الوزراء إن المفاوضين ينتظرون وقفا لإطلاق النار لمدة يوم أو يومين كي تسنح الفرصة لإخراج الرهائن من قطاع غزة.

وقال سريتا إن تايلاند تعتمد على ماليزيا التي تقوم بجهود الوساطة من أجل الإفراج عن الرهائن.


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