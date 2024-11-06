سلطان عمان يهنئ ترامب ويعرب عن تطلعه لزيادة علاقات التعاون والاستثمار مع واشنطن

هنَّأ سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، عبر برقية تهنئة دونالد ترامب، بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية للفترة الرئاسية القادمة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، أعرب السلطان العماني في برقيته عن تمنياته لترامب بالتوفيق في قيادة الشعب الأمريكي، وتحقيق تطلعاته وآماله، والدفع بالجهود الرامية لنشر السلام والاستقرار في دول العالم كافة، آملًا لعلاقات التعاون والاستثمار بين البلدين اضطراد النمو والتوسع بما يلبي المصالح المشتركة.

وأصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، رسميًا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه بأصوات ولاية ويسكنسن.

واستطاع ترامب أن يرفع عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 277، فيما حصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتًا حتى الآن.