هل يصبح فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة هدية للكرملين على حساب أوكرانيا؟



أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى مخاوف البعض بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

فوفقا للصحيفة، غرقت أوكرانيا في الكآبة وعدم اليقين بعد فوز ترامب، وسط توقعات بأنه من المرجح أن ينهي المساعدات العسكرية الأمريكية، بينما قال الكرملين إن هدفه المتمثل في إخضاع جارته لم يتغير.

من جهته، هنأ فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، ترامب على "فوزه الانتخابي المثير للإعجاب"، مضيفًا: "أقدر التزام الرئيس ترامب بنهج السلام من خلال القوة في الشئون العالمية".

وتذكر زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس "اجتماعهما العظيم"، على حد وصفه، في نيويورك في سبتمبرالماضي، قائلا إن الاثنين ناقشا "سبل إنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا".

وأشاد بـ"القيادة الحاسمة" لترامب واستشهد بـ "الدعم الحزبي القوي لأوكرانيا" في الولايات المتحدة.

ولكن من المرجح أن تكون العواقب المترتبة على رئاسة ترامب الثانية على أوكرانيا صعبة، وذلك في وقت تتقدم فيه روسيا على ساحة المعركة بأسرع معدل منذ عام 2022.

وبدون المساعدة العسكرية الأمريكية، ستخسر أوكرانيا المزيد من الأرض في منطقة دونيتسك، مسرح القتال العنيف منذ الحرب الروسية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، وكذلك في العديد من المناطق الأخرى على خط المواجهة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ستسعى إلى العمل مع إدارة ترامب المستقبلية، لكنها أضافت أنها "تركز على تحقيق جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة".

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه ليس على علم بأي خطط من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاتصال بترامب وتهنئته على فوزه. وأضاف أن أي إعادة ضبط للسياسة بين روسيا والولايات المتحدة ستستغرق بعض الوقت.

وفي وقت سابق، تفاخر ترامب بأنه يستطيع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي استمرت عقدًا من الزمان في "24 ساعة". بينما قال نائب الرئيس المستقبلي، جيه دي فانس، إنه "لا يهتم حقًا بما يحدث لأوكرانيا، بطريقة أو بأخرى".

ومع ذلك، أصبح زيلينسكي محبطًا بشكل متزايد من إدارة جو بايدن. فقد رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته طلب أوكرانيا القديم للحصول على إذن باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية في عمق روسيا.

وقالت أوريسا لوتسيفيتش، رئيسة منتدى أوكرانيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، إنها تخشى أن يكون انتخاب ترامب "هدية للكرملين" إذا لم يتمكن زيلينسكي من إقناع ترامب برؤيته، لكنها قالت أيضًا إن هناك إحباطًا كبيرًا في كييف إزاء بايدن، آملة في أن تتحول الأمور لصالح أوكرانيا لأن ترامب قد يسعى فجأة إلى سياسة أكثر تدخلاً.