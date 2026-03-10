إصابة 14 شخصا على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية

قال مسؤولون محليون في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، أولكسندر هانزا، عبر تطبيق تليجرام، أن مبنى سكنيا تضرر في مدينة دنيبرو جنوبي أوكرانيا.

وأضاف هانزا أن 10 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما، أصيبوا بجروح، كما لحقت أضرار بمبنى إداري.

وقال عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، إن أربعة أشخاص أصيبوا جراء قصف طائرات مسيرة لمنطقة سكنية في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 122 من أصل 137 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل، إلا أن الهجمات أسفرت عن إصابات في 10 مواقع.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 137 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وأوريول، وكورسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك، وشاتالوفو الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 122 طائرة مسيرة معادية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقال البيان " خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "(تم تدمير) 9 طائرات فوق جمهورية القرم، و5 فوق مقاطعة بيلجورود، و3 فوق مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.