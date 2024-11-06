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هنأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على إعلان الأخير فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «أهنئ دونالد ترامب بمناسبة فوزه وانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية وإقامة شراكة قوية عبر الأطلسي».

Congratulations @realDonaldTrump on your victory and your election as 47th President of the US.



We will work on our strategic bilateral relations and on a strong transatlantic partnership. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2024

وبشكل شبه رسمي؛ حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب العودة إلى البيت الأبيض؛ على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفيما يلي نتائج أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن.

أولًا.. دونالد ترامب 267 صوتا

أوكلاهوما – 7 أصوات

مسيسيبي – 6 أصوات

تينيسي – 11 صوتًا

كنتاكي – 8 أصوات

إنديانا – 11 صوتًا

فلوريدا – 30 صوتًا

ألاباما – 9 أصوات

فيرجينيا الغربية – 4 أصوات

كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات

نورث داكوتا - 3 أصوات

ساوث داكوتا - 3 أصوات

وايمنج - 3 أصوات

نيبراسكا - 3 أصوات

تكساس - 40 صوتا

لويزيانا - 8 أصوات

أوهايو - 17 صوتا

أركنساس - 6 أصوات

ميزوري - 10 أصوات

يوتا - 6 أصوات

مونتانا - 4 أصوات

كنساس - 6 أصوات

آيوا - 6 أصوات

آيداهو - 4 أصوات

جورجيا - 16 صوتا

مين - صوت واحد

بنسلفانيا - 19 صوتا

ثانيًا.. كامالا هاريس – 214 أصوات

كونيكتيكت – 7 أصوات

ميريلاند – 10 أصوات

ماساتشوستس – 11 صوتًا

فيرمونت – 3 أصوات

رود أيلاند – 4 أصوات

إلينوي – 19 صوتًا

ديلوير – 3 أصوات

نيويورك – 28 صوتا

نيوجيرسي – 14 صوتا

كولورادو - 10 أصوات

كولومبيا - 3 أصوات

كاليفورنيا - 54 صوتا

واشنطن - 12 صوتا

أوريغون - 8 أصوات

نيو مكسيكو - 5 أصوات

فرجينيا - 13 صوتا

نيو هامبشير - 4 أصوات

هاواي - 4 أصوات

نيبراسكا - صوت واحد