هنأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على إعلان الأخير فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «أهنئ دونالد ترامب بمناسبة فوزه وانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية وإقامة شراكة قوية عبر الأطلسي».

Congratulations @realDonaldTrump on your victory and your election as 47th President of the US.



We will work on our strategic bilateral relations and on a strong transatlantic partnership.