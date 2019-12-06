خيمينيز يعود للتدريبات الجماعية لأتلتيكو مدريد استعدادا لفياريال

انضم الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، لتدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به في 22 أكتوبر الماضي

انضم الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، الخميس لتدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به في 22 أكتوبر الماضي، ولكنه لن يدخل قائمة اللاعبين التي ستواجه فياريال غدا في الدوري الإسباني وسيكون جاهزا لمواجهة لوكوموتيف موسكو يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

وبعد غيابه عن الفريق في تسع مباريات متتالية -بما فيها مواجهة الغد- يعود مدافع الروخيبلانكوس للمشاركة مع الفريق بعد حصوله على الإذن الطبي، ومن المتوقع ظهوره خلال مواجهة الفريق الروسي الأربعاء المقبل على ملعب «واندا متروبوليتانو».

وقال مدرب الفريق دييجو سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة الغد: «إنه يعمل مع بقية المجموعة وعاد مجددا للتدريب بالكرة. ولكنه لن ينضم لقائمة اللاعبين لمباراة الغد. أتفهم أنه لا زال في حاجة لبعض الوقت لاستعادة مستواه في المواقف الدفاعية بالتحديد. أعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة دوري الأبطال المقبلة وأتمنى أن يكون متاحا».

وطال غياب خيمينيز لشهر ونصف منذ إصابته في الشوط الأول من مباراة باير ليفركوزن بدوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين غاب عن المشاركة مع الفريق في 8 مباريات بخلاف مواجهة الغد.

وسيعلن الأتلتي الجمعة قائمة اللاعبين التي ستواجه فياريال في الدوري الإسباني.