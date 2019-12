ليفربول يستعرض «هاتريك» صلاح في شباك بورنموث قبل مواجهة الفريقين

استعرض فريق ليفربول الإنجليزي، ثلاثية محمد صلاح نجم الريدز في مرمى بورنموث، والتي كانت في آخر زيارة لليفر بملعب دين كورت في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ16 من البريميرليج مساء غد السبت.

ونشر ليفربول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لأهداف ليفربول في مباراة بورنموث بالموسم الماضي والتي انتهت بفوز الليفر (4-0)، وكانت شاهدة على تسجيل صلاح لـ«هاتريك».

💫 MAGNIFICENT @MoSalah 💫



A special Salah hat-trick when we travelled to @afcbournemouth last season ⚽️ pic.twitter.com/i7N3LMgyC1