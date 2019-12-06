 ليفربول يستعرض «هاتريك» صلاح في شباك بورنموث قبل مواجهة الفريقين - بوابة الشروق
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ليفربول يستعرض «هاتريك» صلاح في شباك بورنموث قبل مواجهة الفريقين

شريف أبوحمد
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 8:56 م | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 8:56 م

استعرض فريق ليفربول الإنجليزي، ثلاثية محمد صلاح نجم الريدز في مرمى بورنموث، والتي كانت في آخر زيارة لليفر بملعب دين كورت في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ16 من البريميرليج مساء غد السبت.

ونشر ليفربول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لأهداف ليفربول في مباراة بورنموث بالموسم الماضي والتي انتهت بفوز الليفر (4-0)، وكانت شاهدة على تسجيل صلاح لـ«هاتريك».

وغاب صلاح عن مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري أمام إيفرتون والتي انتهت (5-2) لليفر، حيث فضل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز إراحته للمباريات المقبلة.

ويذكر أن صلاح كان قد تعرض لإصابة في كاحله أمام ليستر سيتي قبل عدة أسابيع وتجددت أمام مانشستر سيتي مطلع الشهر الماضي، قبل أن يتعافى من الإصابة ويعود للمشاركة أمام نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا قبل نحو 10 أيام.


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