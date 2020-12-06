كواليس وأسرار تولى الدكتور الكحلاوى رئيسا للاتحاد العام للآثاريين العرب

بعد وفاة رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب عالم المصريات، الدكتور علي رضوان، تم الاحتكام إلى لائحة الاتحاد لشغل المنصب.

وأوضح عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن اللائحة تنص على أن يختار من بين المؤسسين للاتحاد السبع رئيس الاتحاد وأمين الصندوق والأمين العام بشرط أن يكونوا من بلد المقر، وهى مصر، ويعاون رئيس الاتحاد نائب ويعاون الأمين العام أمين مساعد يتم اختيار كل منهما من بين المؤسسين من خارج دولة المقر.

وتابع فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه على هذا فإنه لا يوجد من المؤسسين السبع من دولة المقر سوى الدكتور على رضوان رحمة الله عليه، والدكتور محمد الكحلاوى، وبالتالى فإنه طبقًا للائحة، فلا يوجد سوى الدكتور محمد الكحلاوى ليشغل المنصب.

وأضاف: "ورغم ذلك واحترامًا للكبير كما تربينا عليها فى الآثاريين العرب بعث الدكتور محمد الكحلاوى، رسالة إلى الدكتور هانى الأنصارى نجل العالم القدير الدكتور عبد الرحمن الأنصارى من المؤسسين من المملكة العربية السعودية ونائب رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب بأحقية الدكتور عبد الرحمن الأنصارى فى تولى رئاسة الاتحاد خلفًا للدكتور على رضوان، وإذا تعذر الأمر فعلى الدكتور هانى الأنصارى نجل الدكتور عبد الرحمن الأنصارى، تفويض نائب رئيس الاتحاد أو أمين الاتحاد بمهام رئيس الاتحاد، وهذا ما جاء فى رسالة الدكتور محمد الكحلاوى إلى الدكتور هانى الأنصارى.

وأشار ريحان إلى رد الدكتور هانى الأنصارى ولديه نسخة من الرسالتين، حيث أفاد الدكتور هانى الأنصارى بأن الظروف الصحية للدكتور عبد الرحمن الأنصارى شفاه الله وعافاه من كل سوء لا تمكنه من ممارسة متطلبات المنصب ومن ثم فقد فوض الدكتور محمد الكحلاوى رئيسًا للاتحاد، مؤكدًا أنه أهلًا لها، ودعى الله أن يعينه على ذلك.