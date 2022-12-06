إصابة 17 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

أصيب 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص في طريق أبو حماد الجديد بالشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص في طريق أبو حماد الجديد بناحية الصوب الزراعية على حدود مدينة العاشر من رمضان.



بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص في طريق أبو حماد الجديد أمام الصوب الزراعية، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وتم نقل 15 من المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الطبية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.