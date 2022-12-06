 كأس العالم.. ملك المغرب يخرج للاحتفال بالفوز على إسبانيا مع الجمهور في شوارع الرباط - بوابة الشروق
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كأس العالم.. ملك المغرب يخرج للاحتفال بالفوز على إسبانيا مع الجمهور في شوارع الرباط

آية صلاح
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 10:54 م
شارك العاهل المغربي الملك محمد السادس في الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره الإسباني وصعوده لدور الربع في كأس العالم "قطر 2022".

ونشرت وسائل إعلام مغربية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للملك محمد السادس مرتديا قميص المنتخب داخل سيارته في شوارع الرباط، وملوحا بعلم المغرب، حيث التف حول سيارته العشرات من المواطنين المحتفين بالفوز التاريخي لأسود الأطلس.

وكان الملك قد أجرى اتصالا هاتفيا برئيس اتحاد كرة القدم المغربي، قدم من خلاله تهنئته للمنتخب بهذا الفوز، داعيا الفريق إلى المواصلة على نفس النهج ومواصلة المشوار في المونديال.

وتمكن المنتخب المغربي من صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما أصبح أول منتخب عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال، عقب تغلبه بنتيجة 3 / صفر بركلات الترجيح على نظيره الإسباني، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للمسابقة.

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