فرحة أمير قطر بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم

نشرت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد فرحة أمير قطر حمد بن تميم آل ثاني، بتأهل المنتخب المغربي لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح.



وظهر أمير قطر وهو يحيي أسود الأطلس بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الإسباني، وحرص بعدها على رفع علم المغرب تحية لهم.



وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.



وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.



وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.