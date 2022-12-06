صندوق التنمية الحضرية: لدينا مشروعات تكلفتها تصل لتريليون و160 مليار جنيه حتى عام 2030

أكد خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن تكلفة العمل على ملف المناطق غير الآمنة وصلت إلى 63 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة مهام المشروعات تصل إلى تريليون و160 مليار جنيه حتى عام 2030، وذلك في ملف التطوير والتشييد.

وقال صديق، خلال اتصال هاتفي مع القناة "الأولى" الفضائية لبرنامج "التاسعة"، مساء اليوم الإثنين، مع الإعلامي يوسف الحسيني، إن صندوق التنمية الحضرية به مشروعات قيمتها تتجاوز التريليون جنيه، منها تطوير عواصم المحافظات والقاهرة التاريخية وحدائق الفسطاط والمناطق غير المخططة.

وأشار إلى أن مشروع "بشائر الخير" بدأ منذ عام 2016 في محافظة الإسكندرية، وتم العمل على عدة مراحل في المشروع، موضحا أن مشروعي بشائر الخير 3 و5 بهما حوالي 25 ألف وحدة سكنية في محافظة الإسكندرية.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أنه يتم تنفيذ مشروعات الإسكان التنموية في محافظة الإسكندرية على أكمل وجه، كاشفا عن وجود منظومة متكاملة من التطوير العمراني.

وأضاف صديق أن مشروعات بشائر الخير 1 و2 و3 و5 في الإسكندرية، تدل على وجود تنمية حضرية كبيرة في المحافظة، بتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه، مشددا على أن هناك تكليف من القيادة السياسية والحكومة بضرورة متابعة المشروعات وعمل الصيانة اللازمة لها.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية أن جميع المشروعات التي تتم بها كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، إضافة إلى توفير فرص العمل للقاطنين في المشروعات التي تم تنفيذها.