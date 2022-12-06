مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع الرئيس البرازيلي المنتخب القضايا الثنائية

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البرازيل، مع الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وكبار ممثلي الحكومة البرازيلية، القضايا الثنائية، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين خلال الفترة الانتقالية.

وذكر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أن سوليفان هنأ الرئيس لولا دا سيلفا لفوزه في الانتخابات، وناقش كيفية مواصل العمل بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ وحماية الأمن الغذائي وتعزيز الإدماج والديمقراطية والسلام والاستقرار الدوليين وإدارة الهجرة الإقليمية.

وخلال الاجتماع، وجه سوليفان دعوة - نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن - للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن.

كما التقى سوليفان بوزير الشؤون الإستراتيجية البرازيلي الأدميرال فلافيو روشا، للتعبير عن تقديره للتقدم المحرز في العلاقة بين الولايات المتحدة والبرازيل، وتعزيز الطبيعة الإستراتيجية طويلة المدى للشراكة الأمريكية البرازيلية.