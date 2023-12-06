إسماعيل هنية: المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع أصبحت خارج الخدمة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال تعمد استهداف مستشفيات شمال قطاع غزة، ومحاصرة مستشفيات الجنوب، كما منع دخول الأدوية والوقود إليها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن «الاحتلال استهدف الأطقم الطبية والإسعافية، وقتل المسعفين، واعتقل عشرات الموظفين في السلكين الطبي والصحي، فضلا عن ارتكابه مجزرة بشعة في المستشفى المعمداني».



وتابع: «المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع أصبحت خارج الخدمة، وأهمها مجمع الشفاء الذي لا يعمل حتى بخمس الطاقة».



وذكر أن «الاحتلال استهدف بالقصف العشوائي الجنوني المستشفى الإندونيسي، كما ارتكب مجزرة بمستشفيي كمال عدوان والعودة».



وحذر من أن «المستشفيات في جنوب القطاع تتعرض لكارثة غير مسبوقة على المستويين الإنساني والصحي»، قائلا إن «الاحتلال مستمر في سياسة الحصار والتجويع وحرمان القطاع من وصول المساعدات والعمليات الإغاثية».



وأوضح أن «الأمم لمتحدة تعمل على إدخال المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مصر والهلال الأحمر الفلسطيني، لكن الأداء والمستوى الذي تعمل به المنظمة الدولية ليس مقبولًا وليس بالدرجة الكافية، ولا يتلاءم مع حجم المأساة الإنسانية في القطاع».



ودعا الأمم المتحدة إلى التحرر من القيود الأمريكية، وأن تعيد النظر في ديناميكية العمل بقطاع غزة، وحماية النازحين الذين نزحوا إلى مؤسسات أونروا.