الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر 41 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

تعرضت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، لأكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث قد تنفد الأموال الأمريكية المخصصة للدعم العسكري وسط توقف محادثات المساعدات في واشنطن.



وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق تليجرام صباح اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 41 من أصل 48 طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا خلال الليل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



ويمثل هذا أداء أسوأ قليلا مما كان عليه الحال عندما أسقطت أوكرانيا 71 من أصل 75 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في 25 نوفمبر الماضي.



وتعتمد أوكرانيا بشكل متزايد على وحدات عسكرية صغيرة، تتجول على متن شاحنات لمطاردة الطائرات المسيرة، حيث تفتقر البلاد إلى دفاع جوي متقدم يغطي كل أراضيها.



وألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، بسبب انقسام النواب بشأن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف التي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.



وحذر البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة قد تنفد لديها تماما الأموال المخصصة لتلبية المساعدات لأوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.