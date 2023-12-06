وفا: عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف على غزة

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الجيش الإسرائيلي واصلت قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت "وفا" إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما استشهد 3 أشخاص وسقط عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.

وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، بحسب وفا، وابلا من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى نحو 16 ألفا و250 منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب "وفا".