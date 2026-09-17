أيرلندا تقاطع مسابقة غنائية للسنة الثانية على التوالي احتجاجا على مشاركة إسرائيل

أعلنت هيئة البث العام الأيرلندية، اليوم الخميس، أن أيرلندا لن تشارك في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية العام المقبل، ولن تبثها للسنة الثانية تواليا، احتجاجا على مشاركة إسرائيل، وذلك على خلفية الوضع في غزة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "مشاركة أيرلندا لا يمكن تبريرها في ظل الخسائر البشرية المروعة والمستمرة في غزة، والأزمة الإنسانية السائدة هناك والتي تواصل تعريض حياة أعداد كبيرة من المدنيين للخطر"، وذكرت أنها لن تبثّ الحدث أيضا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما أعربت عن "قلقها البالغ إزاء الرفض المستمر للسماح للصحفيين الدوليين المستقلين بدخول القطاع".

وتنضم أيرلندا، الفائزة بالمسابقة سبع مرات، إلى هولندا التي أعلنت في نهاية أغسطس انسحابها من الفعالية، مضيفة أنها "لم تعد تعتبر محايدة".

وقاطعت كل من هولندا وأيرلندا وآيسلندا وإسبانيا وسلوفينيا نسخة عام 2026، اعتراضا على مشاركة إسرائيل في خضم الحرب على قطاع غزة.

وتستضيف مدينة بورجاس البلغارية المطلة على البحر الأسود نسخة عام 2027 في 15 مايو.