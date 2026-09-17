البرلمان الأوروبي ينتقد مدريد على خلفية التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة

أيد أعضاء البرلمان الأوروبي، اقتراحا ينتقد سياسة مدريد الليبرالية بشأن الهجرة، باعتبارها "عامل جذب" أرسلت "إشارة خاطئة" إلى المهاجرين ومهربي البشر، بعدما دخل نحو 80 ألف شخص بصورة مؤقتة إلى جيب سبتة الإسباني في نهاية يوليو.

وطرح حزب الشعب الأوروبي المحافظ القرار غير الملزم، الذي أقره البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية 339 صوتا مقابل 225، بدعم من أعضاء البرلمان المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "الإعادة السريعة لجميع من لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القُصر غير المصحوبين بذويهم" وفقا لبيان صحفي.

وأضاف البيان: "ينبغي لإسبانيا والمغرب تسريع تعاونهما بشأن عودة وإعادة استقبال جميع المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا خلال العبور الجماعي غير القانوني في نهاية يوليو".

وعاد معظم المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو إلى المغرب خلال ساعات، لكن لا يزال ما يُقدر بما بين 5 آلاف و15 ألفا منهم في الجيب الإسباني.

ويُعتقد أن نحو 100 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإسبانية.