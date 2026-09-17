السعودية تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين بشظايا مسيرة حوثية

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، جراء سقوط شظايا مسيرة حوثية أثناء اعتراضها في سماء محافظة الطائف غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني (لم تسمه)، قوله: "سقوط شظايا طائرة مسيّرة بعد اعتراضها وتدميرها، حيث تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف المتحدث: "نتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة"، دون ذكر أسمائهم.

وأشار إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، بينما لم يصدر تعقيب من الحوثيين حتى الساعة 13:40 (ت.غ).

يأتي ذلك غداة إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي السعودي أحبط محاولة من جماعة الحوثي لاستهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيّرة.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت الجماعة فرض حظر بحري على السعودية، ردا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، في مواجهة قوات الحوثيين، المتهمة بتلقي دعم إيراني، والمسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.

وإضافة إلى استهدافها سفنا سعودية، شنت جماعة الحوثي هجمات على مواقع في المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، ما أصاب مدنيين وخلف أضرارا مادية.