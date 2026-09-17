منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة شاب من دمنهور لإنقاذ حياة والدته

رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مقطعًا مصورًا متداولًا على عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن استغاثة شاب من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بشأن معاناة والدته من انسداد بأحد شرايين القلب، حيث كانت محجوزة بأحد المستشفيات الحكومية تمهيدًا لإجراء قسطرة قلبية، ملتمسًا سرعة إجراء التدخل الطبي المطلوب أو نقلها إلى مستشفى آخر.

وأفاد فريق عمل المنظومة، بأنه بالتواصل مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، كشفت عن استقبال المواطنة محل الشكوى بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بتاريخ 13 سبتمبر 2026، إثر تعرضها لانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن (RCA).

وأوضح الفريق أنه تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للمواطنة، والتي تبين منها معاناتها من أمراض متعددة بالشرايين، حيث تم منحها العقاقير الطبية اللازمة لإذابة الانسداد.

وبعد استقرار حالتها، أجرت قسطرة علاجية أولية بالشريان الأيمن وتركيب بالون لتوسيع الشريان، إلى جانب وضعها على بروتوكول علاجي مناسب للمساعدة في استقرار حالتها الصحية، مع استمرار متابعتها بأحد الأقسام الداخلية.

وتواصل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء جهودها في رصد ومتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين عبر مختلف القنوات والوسائل، وتحقيق التفاعل الجاد والسريع بالتنسيق مع الجهات الحكومية جميعها، وبخاصة فيما يمس منها الجانب الطبي والإنساني.

وتأتي هذه الجهود في إطار مهام المنظومة واضطلاعها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقي ورصد الشكاوى وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز جهود التفاعل مع شكاوى واستفسارات المواطنين والاستجابة لها.