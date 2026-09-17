- الأكاديمية العسكرية تطبق معايير عادلة على الجميع وفق متطلبات كل وظيفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأكاديمية العسكرية المصرية تطبق معايير صادقة وعادلة على جميع المرشحين لتولي الوظائف في الدولة، مؤكدًا أن هذه المعايير «لا تحابي ولا تجامل».

وأضاف خلال كلمته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، اليوم الخميس، أن الأكاديمية تمثل معبرًا لتولي الوظائف في مؤسسات الدولة، في إطار إعداد المرشحين وتأهيلهم قبل بدء العمل.

وأوضح أن معايير الاختيار تُطبق على الجميع بالدرجة نفسها، فيما تختلف المتطلبات الفنية والتخصصية وفق طبيعة الوظيفة ومستواها، سواء داخل وزارات المالية أو النقل أو العدل وغيرها من الجهات.

وأكد استمرار تطبيق هذا النهج حاليًا وخلال السنوات المقبلة، محذرًا من أن غياب العدالة في المعايير يؤدي إلى وجود خلل في عملية الاختيار.

وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى هذا المسار بعدما تعرضت معايير مطبقة عبر سنوات سابقة لما وصفه بأنها «استُبيحت»، وأصبحت بعض عناصرها تحمل أوزانًا غير حقيقية.

ولفت إلى أن الإصلاح الحقيقي للمؤسسات يحتاج إلى مسار دقيق وحريص، يمثل الوقت فيه عاملًا حاسمًا لظهور نتائج التطوير.

وأوضح أن تغيير المؤسسات بالكامل بصورة فورية أمر غير واقعي، مؤكدًا أن الإصلاح يحتاج إلى وقت كافٍ لتنفيذ الأفكار واختبار نتائجها.

وتابع أن فكرة تأهيل المرشحين داخل الأكاديمية قوبلت بالاستغراب عند طرحها، فيما تتطلب عملية التنفيذ وقياس الأثر سنوات حتى تظهر نتائجها الحقيقية.

واستشهد بتجربة الشباب داخل القوات المسلحة، موضحًا أنهم كانوا ينتظرون انتهاء فترة خدمتهم، ثم تصبح هذه الفترة بعد مرور السنوات أكثر المراحل حضورًا في ذاكرتهم.

وكان الرئيس السيسي أعرب عن حرصه على حضور المناسبة ومشاركة 1350 شابًا وشابة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فرحة تخرجهم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وتضم الدورة السادسة 1350 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل، أنهوا البرامج التدريبية والتأهيلية المقررة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.