بوكا جونيورز يتأهل لنهائي سود أمريكانا بمساعدة مصرية

نجح نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بقيادة المدير الفني رودولفو أروابارينا ومعاونه المدرب المصري عمرو مختار في بلوغ نصف نهائي بطولة سود أمريكانا.

وحقق بوكا جونيورز التعادل خارج أرضه 1-1 أمام ساوباولو البرازيلي ليتأهل بمجموع المباراتين بعدما حقق الفوز ذهابا في الأرجنتين بهدف دون مقابل.

وتأهل البوكا إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليواجه نظيره البرازيلي فاسكو دي جاما، والذي تأهل هو الآخر إلى نصف النهائي بعد إقصاء إندبنتينتي الأرجنتيني في ربع النهائي.

يذكر أن المصري عمرو مختار المدرب السابق في نادي بيراميدز هو المدرب في جهاز الأرجنتيني أروابارينا، كونه أول مصري يعمل مدربا في الدوري الأرجنتيني.

وعمرو مختار هو مدرب مصري شاب بدأ مشواره مدربا في نادي بيراميدز وتواجد ضمن أكثر من جهاز تولى القيادة الفنية للنادي، ونظراً لتميزه واجتهاده الشديد، وقع عليه اختيار المدرب الأرجنتينى المرموق أروابارينا لينضم لطاقمه الفني ويتمسك به كعنصر رئيسي في كل محطاته التدريبية خلال السنوات الماضية.

وخلال تلك الرحلة عمل مختار مع أروابارينا كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأول، ثم نادي التعاون السعودي، قبل بوكا جونيورز في خطوة رائعة في المسيرة التدريبية للمدرب المصري الشاب الذي يسير بخطوات رائعة أكاديمياً وعملياً.