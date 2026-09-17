رويترز: الصين طلبت سرا من طهران كبح جماح الحوثيين في اليمن

قالت ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة، إن الصين طلبت سرا من ‌طهران المساعدة في كبح جماح جماعة الحوثي اليمنية عقب الهجوم العسكري الخاطف الذي شنته الحركة الأسبوع الماضي على الساحل الغربي لليمن.

وذكرت المصادر، أن السعودية لجأت إلى الصين طلبا للمساعدة بعد تقدم الحوثيين السريع على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب، وهي تحركات فاقمت الخطر الذي يحيق بصادرات النفط السعودية وحركة ‌الشحن، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت ⁠أن الصين دعت علنا إلى ضبط النفس والحوار واستعادة أمن الملاحة، لكن رسالتها الخاصة تجاوزت التعليقات العلنية.

ولم تقدم المصادر ⁠المطلعة على المناقشات، والتي تحدثت بعد أن طلبت عدم نشر أسمائها، تفاصيل عن ⁠كيفية توصيل الرسالة أو ما إذا كانت قد نقلت خلال زيارة ⁠وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين أمس.

إلى ذلك، لجأ يمنيون إلى قوارب في البحر الأحمر للهرب من القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في وقت يفرض فيه اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط تهديدات ‌جديدة لإمدادات النفط العالمية.

وقال أحمد حسن (70 عاما) الذي وصل إلى أفريقيا على متن قارب مكتظ وأجرى مقابلة مع المنظمة الدولية للهجرة: "أنا جلست قلت يمكن تهدأ الأمور.. ما فيش فايدة.. كلما جلسنا كلما اشتدت الأمور.. الدكاكين تبندوا (أغلقت) ومفيش مأكولات تشتري".

وفر حسن من قريته بعد وصول الحوثيين إليها وتعرضها لغارات جوية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 100 ألف يمني نزحوا بسبب أحدث موجات القتال، معظمهم داخل اليمن.