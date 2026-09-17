شرطة جنوب أفريقيا: العثور على جثة امرأة تاسعة في سلسلة جرائم قتل قد تكون مرتبطة ببعضها

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، العثور على جثة امرأة تاسعة في منطقة تقع شرق جوهانسبرج، مشيرة إلى احتمال وجود ارتباط بين هذه الواقعة وسلسلة من جرائم القتل التي تحقق فيها السلطات.

وعثر على الجثث التسع جميعها في مدينة إيكورهوليني خلال الشهرين الماضيين، مما أثار مخاوف من أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبها شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص.

وذكرت الشرطة أن العثور على الجثة الأخيرة في وقت مبكر من اليوم الخميس "سيضاف إلى التحقيقات الجارية بشأن وفيات النساء في إيكورهوليني".

وأعلنت الشرطة، في وقت سابق، أن بعض أوجه التشابه في جرائم قتل الضحايا الثماني الأوائل كانت "مثيرة للقلق بما يكفي لدفع الشرطة إلى إصدار تحذير علني".

كما ناشدت الشرطة، المواطنين تقديم المساعدة، وعرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الجاني أو الجناة.