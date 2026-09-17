 واشنطن: منفتحون على بحث المخاطر المشتركة للذكاء الاصطناعي مع الصين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن: منفتحون على بحث المخاطر المشتركة للذكاء الاصطناعي مع الصين

أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 12:59 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 12:59 م

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة واشنطن منفتحة على بحث "المخاطر المشتركة" التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي، خلال المباحثات المرتقبة مع الصين في نيويورك.

وأدلى بيسنت بتصريحات لموقع "أكسيوس"، الأربعاء، بشأن مباحثات إضافية من المقرر أن يجريها مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تحافظ على موقعها الريادي" في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال: "نحن منفتحون على إجراء مباحثات بشأن منع المخاطر المشتركة".

وأضاف بيسنت أنه من المتوقع أن تتناول المباحثات نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومغلقة المصدر.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لأكسيوس، ستتناول الاجتماعات المقرر عقدها في نيويورك الذكاء الاصطناعي والتجارة والعناصر الأرضية النادرة ومواضيع اقتصادية أخرى.

وذكرت المصادر بأن المباحثات، التي من المتوقع أن تستمر ساعات، ستجري وفق جدول أعمال مرن يتيح إجراء مفاوضات شاملة بشأن مختلف القضايا، مشيرة إلى أن الاتصالات قد تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

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