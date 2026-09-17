المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل خطة الإجراءات الجديدة لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت

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كشفت المفوضية الأوروبية عن تفاصيل حظر مقرر لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيود على تطبيقات أخرى مثل روبوتات الدردشة ومواقع الألعاب، وذلك ضمن جهود لتحسين أمن الأطفال على شبكة الإنترنت.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس: "تكنولوجيا لم تصمم أبدا وهي تأخذ في الاعتبار سلامتهم".

ويهدف المقترح لإلزام المنصات بإظهار أنه تم تصميمها بصورة تجعلها آمنة للقصر، حسبما قالت فون دير لاين أثناء حديثها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية لدى إعلانها عن الخطط لأول مرة أمس الأربعاء.

وتنص الخطط على أن يكون دخول الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي تحت إشراف الآباء ابتداء من عمر 13 عاما، ولكن سيمكنهم إنشاء حساب خاص بمجرد إتمام عامهم الـ15.

كما تتضمن الخطة قيودا جديدة لمزودي الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتضمن مميزات خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل منصات مشاركة الفيديو وألعاب الفيديو عبر شبكة الإنترنت ورفقاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة.

وجاء في بيان صحفي أن إجراءات الحماية تشمل حظر السمات المسببة للإدمان ومحاولات جر القصر إلى متاهات من المحتوى الضار.

وتتضمن الإجراءات حظر التمرير اللانهائي بدون نقاط توقف وحيل المكافآت وإشعارات الدفع أثناء ساعات النوم، بالإضافة إلى التواصل غير المرغوب فيه من جانب الغرباء.

كما سوف تتضمن روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المصممة لتقديم الدعم النفسي إجراءات حماية لمنع الأطفال من الاعتماد العاطفي على التكنولوجيا وتقليص خطورة التواصل الضار مع روبوت الدردشة.