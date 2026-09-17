قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حالة الإلحاح من أجل إسقاط الدولة مستمرة وتتحرك عبر مسارات متغيرة، داعيًا المصريين إلى الانتباه للتحديات والوعي بها.

وأضاف خلال كلمته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، اليوم الخميس، أن اعتبار ما جرى خلال أعوام 2011 و2012 و2013 منتهيًا، أو تصور توقف خطته، يتجاهل تغير المسارات واستمرار محاولات إسقاط الدولة.

وتابع: «حالة الإلحاح من أجل إسقاط الدولة لن تنتهي»، مؤكدًا أن التحدي مستمر وأن الدول تواجه تحديات متعددة.

وشدد على أهمية انتباه الشعب إلى هذه التحديات والوعي بها جيدًا، باعتبار أن حماية الدولة ترتبط بإدراك المواطنين لما يحيط بها.

وأوضح أن مسئولية الوعي تشمل المسئولين والإعلاميين والمفكرين، إلى جانب كل رجل وامرأة في مصر.

ووجه الرئيس رسالة إلى المصريين قائلًا: «دي بلدنا.. لازم نخلي بالنا منها».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وتضم الدورة السادسة 1350 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل، أنهوا البرامج التدريبية والتأهيلية المقررة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.