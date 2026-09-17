أكد المهندس أحمد حجازي، رئيس الشركة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر للجامعات، عقب حفل الختام، على أن نجاح "القاهرة 2026" فاق كل التوقعات، بدءً من حفل إطلاق الشعلة من العاصمة الجديدة حتى حفل الختام الرائع أمس.

وتابع "حجازي" في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي للدورة: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كانت أكبر مكافأة لنا، حيث منحت البطولة زخمًا واهتمامًا كبيرين، وحولت الحدث من مجرد دورة رياضية للجامعات إلى حدث استثنائي يؤرخ في مسيرة استضافة مصر لعدد من البطولات والمنافسات الرياضية.

وأضاف أحمد حجازي: هناك كواليس كثيرة على مدار شهرين تستحق التوثيق وتستحق معها تقديم الشكر والتقدير والاحترام لكل من ساهم في نجاح هذه الدورة، مجهودات كبيرة لكل قطاعات الشركة مع الجهات والمؤسسات والوزارات على الأرض، مع تغطية إعلامية موسعة من قبل المركز الإعلامي برئاسة إسلام فؤاد جعلت الحدث يتصدر كل الأخبار والمتابعات عبر كل القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والأجنبية والمواقع الإخبارية.

وواصل "حجازي": أرقام قياسية وتاريخية تحققت على مدار أيام الدورة ومنافساتها، ومعها نظمت مصر واحدة من أهم البطولات والمنافسات الرياضية والتي شهدت مشاركة 18 دولة إفريقية وأكثر من 2200 مشارك من الشباب والفتيات، تنافسوا عبر 25 رياضة منها بارالمبية واستعراضية في حدث استثنائي رياضي يؤرخ لتاريخ جديد في تاريخ الدورات الإفريقية.

واختتم المهندس أحمد حجازي رئيس الشركة المنظمة: نجحنا في تنظيم بطولة استثنائية على كل المستويات، دورة تاريخية ستظل في ذاكرة إفريقيا لسنوات طويلة.