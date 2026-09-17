رئيس الوزراء السويدي يعلن استقالته بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية

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أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون استقالته على موقع إكس، بعد إظهار إحصاءات الهيئة الانتخابية فوز معسكر اليسار المعارض بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون، في الانتخابات البرلمانية السويدية التي جرت الأحد.

وبحصوله على 176 مقعدا، فاز معسكر اليسار بفارق ضئيل على اليمين (173 مقعدا) بقيادة أولف كريسترسون، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وتتصدر رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون، مهمة تشكيل الحكومة القادمة، إلا أن طريقها إلى الأغلبية البرلمانية يبدو معقداً، في ظل حاجتها إلى دعم ثلاثة أحزاب أصغر تختلف في توجهاتها السياسية.

ورفضت أندرسون خلال حملتها الانتخابية الخوض في تفاصيل الائتلاف الذي ستسعى إلى تشكيله.