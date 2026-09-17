 وزير الدفاع الباكستاني: حان الوقت لتفعيل اتفاق مكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الباكستاني: حان الوقت لتفعيل اتفاق مكة

وكالات
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 4:39 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 4:39 م

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أن الوقت قد حان لتنفيذ اتفاق مكة، في ظل التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين باتجاه السعودية.

وشدّد آصف -في تصريحات أدلى بها لقناة "جيو" المحلية- على التزام بلاده بحماية المملكة العربية السعودية والأماكن المقدسة، موضحا أن باكستان لا تحتاج إلى اتفاقية رسمية لحماية الأماكن المقدسة، معتبرًا أن حمايتها "واجب" على بلاده حتى في غياب اتفاق مكة.

وكشف الوزير، أن إسلام آباد نقلت رسالة سعودية إلى طهران، تعكس المخاوف المتصاعدة إزاء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

وأكد آصف، أن باكستان ستواصل جهودها الدبلوماسية لمنع امتداد الصراع إلى جبهات أخرى، والحفاظ على استقرار المنطقة.

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