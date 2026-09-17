استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، حيث قصفت طائرة بدون طيار (درون) تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بإصابة مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال شمال مدينة حمد شمال غرب خان يونس.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروح أصيبا بها سابقًا، إضافة إلى 28 إصابة جديدة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,386، والإصابات إلى 4,784، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,821 شهيدا، و174,897 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.