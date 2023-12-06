رفع 40 ألفا و230 طن تراكمات قمامة ونواتج هدم بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم رفع ما يقرب من 40 ألفا و230 طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة.



وقال محافظ المنوفية، في بيان، اليوم الأربعاء، إننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة، وذلك في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة والتأكد من رفع تجمعات القمامة أولاً بأول للإرتقاء، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لعقود الجمع المنزلي وخطوط سير وأوزان السيارات المحملة بالتراكمات أثناء نقلها إلى المدفن الصحي، والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.



وأضاف المحافظ أنه لا يدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة؛ لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها؛ حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.



من جانبه، أشار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، إلى أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم رفع ما يقرب من ألفين و200 طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء، وما يزيد عن 9 آلاف و200 طن بأشمون، وأكثر من 6 آلاف و500 طن قمامة بمنوف، و3 آلاف و40 طن مخلفات قمامة بمركز ومدينة شبين الكوم، و3 آلاف و195 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور، وألفين و50 طن تراكمات قمامة بمركز السادات.



وتابع أنه تم رفع أكثر من 4 آلاف و800 طن بمركز تلا، 3 آلاف و420 طنا بمركز بركة السبع، 43 طن تراكمات قمامة بمحيط المستشفى التعليمي ومعهد الكبد، كما قامت إحدى الشركات للخدمات البيئية برفع ما يقرب من 5 آلاف طن تراكمات قمامة، وذلك من خلال منظومة الجمع المنزلي بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم.