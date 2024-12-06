غارات إسرائيلية تستهدف معبرين بين لبنان وسوريا

قال وزير النقل اللبناني علي حمية، إن غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا.

وأضاف حمية لوكالة "رويترز" أن الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود من معبر العريضة في شمال لبنان ومعبر جوسيه عند شرق لبنان.

ويأتي ذلك فيما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، 7 خروقات لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وبذلك يرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 8 أيام إلى 136.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات بمناطق النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا، وقضاء صور.

وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية، وهجوم بطائرة بدون طيار، وقطع طريق بسواتر ترابية، وتفجير منازل، وتحليق مسيرات، وإطلاق قنبلتين صوتيتين.