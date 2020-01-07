البرلمان البريطاني يبدأ مناقشات مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي

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قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، تشريعا رئيسيا للبرلمانيين البريطانيين، يسعى لإضفاء الصفة الرسمية على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقدم ستيف باركلاي وزير شؤون بريكست ، مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لإخضاعه لتدقيق تفصيلي من جانب مجلس العموم، وهو الغرفة المنتخبة الرئيسية في البرلمان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من تصويت 52% من الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال باركلي: "مشروع القانون هذا ينفذ اتفاقية الانسحاب التي تفاوض عليها رئيس الوزراء."

وأضاف في بداية المناقشات: "إنه يلبي إرادة الشعب البريطاني ويمهد الطريق لمستقبلنا المشرق خارج الاتحاد الأوروبي".

وأيد المشرعون مشروع القانون الشهر الماضي بعد فوز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية برلمانية في انتخابات مبكرة، مما يجعل تمرير مشروع القانون إجراء شكليا إلى حد كبير.

ومن المتوقع إجراء تصويت آخر يوم الخميس المقبل بعد ثلاثة أيام من المداولات.

كما يتوقع أن يبحث جونسون مسألة بريكست مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في لندن غدا الأربعاء.