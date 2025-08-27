حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتدعو لاتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دعا إلى وقفٍ فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وأكّد أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، إن بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الصادر دون مشاركة الولايات المتحدة، يسلّط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي الذي صنعه الاحتلال الفاشي في قطاع غزة، وعلى خطورة تفشّي المجاعة فيه، ولا سيّما تأثيرها على حياة الأطفال والمدنيين الأبرياء، حيث قضى المئات منهم جوعاً بفعل سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الاحتلال.

وأضافت: «إننا نرى في هذا الموقف الدولي خطوة متقدمة تُظهر إجماعًا واسعًا على إدانة جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يشنّها العدو الصهيوني، ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصَر في قطاع غزة».

وذكرت أن «استمرار الموقف الأمريكي المانع لصدور قرارات ملزمة يجعلها شريكًا كاملًا في الجريمة، ومسئولة عن المجاعة والمجازر التي يتعرض لها شعب فلسطين».

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ خطوات عملية لردع حكومة مجرم الحرب نتنياهو، وإلزامها بوقف حرب الإبادة الوحشية المستمرة منذ قرابة ثلاثة وعشرين شهرًا، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 - عدا الولايات المتحدة - إلى إنهاء المجاعة في قطاع غزة فورا، وطالبوا إسرائيل بالتراجع عن قرارها توسيع عملياتها العسكرية ووقف إطلاق النار.

وأعرب الأعضاء، في بيان مشترك بعد اجتماع للمجلس، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في الشرق الأوسط عن القلق العميق من المجاعة التي أعلنت الأمم المتحدة رسميا انتشارها في محافظة غزة.

وأكد البيان أن «استخدام التجويع سلاحا للحرب محظور بموجب القانون الدولي»، محذرًا من أن نحو 41 ألف طفل معرضون لخطر الموت جراء سوء التغذية.

كما دعا البيان إلى «وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار»، وكذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس».