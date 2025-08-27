أكد طارق يحيى، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أنه لم يعترض على تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للنادي، أو عبد الناصر محمد مديرًا للكرة، لكنه شدد على ضرورة الاستعانة بأبناء النادي للحفاظ على هوية القلعة البيضاء. وأبدى سعادته بتصدر الزمالك جدول الدوري المصري، مع التأكيد على أهمية احترام وجهات النظر المختلفة.

وقال يحيى في تصريحات عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "سبق أن اعترضت على وجود مدرب من خارج نادي الزمالك، رغم تعيين أيمن الرمادي، وهو صديقي وزرته في منزله من قبل، لكنني كنت أطرح وجهة نظر معينة، مع كامل احترامي لمسؤولي النادي. لقد عملت في الزمالك أكثر من 6 أو 7 مرات، ولم أتحدث يومًا عن أسرار النادي أو اللاعبين في الغرف المغلقة، فغرف الملابس خط أحمر لا يجوز التطرق إليه".

وأضاف: "شيكابالا أخطأ أيضًا في تصريحاته عن بعض الأمور، إذ تم إلصاق التهم بلاعبين بسبب ما قاله. وطالما تحدث عن الواقعة، كان عليه ذكر الأسماء صراحة أو التزام الصمت. أنا شخصيًا لم أشهد مثل هذه الوقائع طوال مسيرتي داخل النادي".

وتابع: "قضية سيف الجزيري مع يانيك فيريرا كان يمكن التعامل معها بشكل إيجابي، فاللاعب سبق أن شارك في مركز الجناح الأيمن وكان من الممكن الاستفادة من إمكاناته، لكن الأفضل كان مناقشة الأمر بين اللاعب والمدرب بدلًا من الوصول إلى أزمة غير مبررة. أعتقد أن فيريرا أخطأ بالحديث عن الأزمة في المؤتمر الصحفي".

وواصل: "عملت كثيرًا داخل الزمالك، وتوليت مناصب مختلفة دون الحديث عن الرواتب أو غيرها، مع أنني كنت أحصل على مبالغ أكبر بكثير حين أعمل خارج النادي. في إحدى المرات، كان مدرب فريق بقطاع الناشئين يتقاضى راتبًا أعلى من رئيس القطاع، ومع ذلك لم أطلب أي مقابل مبالغ فيه من الزمالك".

وأكمل: "خرجت من تجربة العمل في قناة الزمالك خاسرًا، فهي قناة فئوية ولم يكن بوسعي الاعتراض على بعض الأمور وقتها، ما أغضب بعض أصدقائي، خصوصًا خلال مداخلة رئيس النادي السابق. كما أنني خضعت للتحقيق في النيابة بعد بلاغ من الأهلي بسبب عملي بالقناة، لكنني كنت مُسيَّرًا وليس مُخيَّرًا، إذ كنت مرتبطًا بعقد مع الشركة المسؤولة عن إدارة القناة، وقدمت اعتذارًا حينها عن الظهور".

وأضاف: "الكابتن محمود الخطيب قيمة كبيرة وأسطورة رياضية، وتشرفت باللعب إلى جواره. كان اللعب بجواره أو بجوار حسن شحاتة متعة لا تُوصف".

وأشار طارق يحيى إلى أن عمله في قناة الزمالك أو داخل النادي لم يكن إلا لخدمة القلعة البيضاء التي تربى بين جدرانها، مؤكدًا أن البيان الصادر عن مجلس الإدارة اليوم بشأن أزمة أرض أكتوبر كان خطوة إيجابية لتبرئة ساحة الجميع.

واستطرد: "المجلس الحالي نجح في حل العديد من الأزمات وسداد جزء كبير من المديونيات، وتقييمي له 7 من 10، بعد مساهمته في حل مشكلات كبيرة وتسديد مستحقات لاعبين ومدربين أجانب".

واختتم: "أتمنى أن تعود أرض أكتوبر إلى نادي الزمالك مجددًا، فهي الملاذ الوحيد القادر على حل الكثير من أزمات النادي المستقبلية".