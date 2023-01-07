الهند تستضيف قمة صوت الجنوب العالمي الخميس المقبل

تستضيف الهند قمة افتراضية خاصة تحت عنوان "قمة صوت الجنوب العالمي، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ووفق بيان من السفارة الهندية بالقاهرة اليوم، تعمل القمة، التي تٌقام تحت شعار "وحدة الصوت ووحدة الهدف"، على جمع دول الجنوب على مستوى العالم من خلال منصة مشتركة بهدف تبادل وجهات النظر والتعرف على الأولويات الخاصة بهم.

ودعت نيودلهي أكثر من 120 دولة للمشاركة في هذه القمة.

هذه المبادرة مستوحاة من رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي بلورها في شعار "نبذل الجهود سوياً على أساس من الثقة المتبادلة من أجل تحقيق النمو للجميع" الذي ورد معنى مماثل له في الفلسفة الهندية المعروفة باسم "فاسودهايفا كوتومباكام".



وستعمل الهند على ضمان أن تحظى المدخلات القيمة التي سوف تطرحها الدول الشريكة خلال مداولات "قمة صوت الجنوب العالمي" بالاهتمام اللازم على مستوى العالم.



علاوة على ذلك، فإن رئاسة الهند الحالية لمجموعة العشرين سوف تمنح فرصة طيبة لهذه الدول،التي ليست من الدول الأعضاء أو المشاركة في مجموعة العشرين لطرح أفكارها، والتعبير عن توقعاتها من مجموعة العشرين.

ويتماشى هذا مع تصريح رئيس الوزراء بأن رئاسة الهند لمجموعة العشرين سيتم تشكيلها بالتشاور، ليس فقط مع شركائنا في مجموعة العشرين، ولكن أيضاً مع زملائنا من دول الجنوب على مستوى العالم،الذين غالباً ما لا يُسمع صوتهم.

ويتخلل القمة 10جلسات، حيث سيتم عقد 4جلسات الخميس، و6 جلسات يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تشهد كل جلسة مشاركة زعماء/ وزراء من 10 إلى 20 دولة.



وستكون الجلستان الافتتاحية والختامية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ويستضيفهما رئيس الوزراء الهندي. وسيكون موضوع الجلسة الافتتاحية على مستوى القادة هو "صوت الجنوب العالمي - من أجل تنمية تضع الشعوب في بؤرة اهتمامها"، أما موضوع الجلسة الختامية على مستوى القادة فسيكون "وحدة الصوت - وحدة الهدف".



ويُذكر إنه ستعقد 8 جلسات وزارية تتناول الموضوعات التالية:

`جلسة وزراء المالية حول "تمويل يستهدف تحقيق التنمية للشعوب"

• جلسة وزراء البيئة حول "تحقيق التوازن بين النمو وأنماط الحياة الصديقة للبيئة "

• جلسة وزراء الخارجية حول "أولويات الجنوب العالمي - ضمان توافر بيئة مناسبة"

• جلسة وزراء الطاقة حول "أمن الطاقة والتنمية - خارطة طريق لتحقيق الازدهار"

• جلسة وزراء الصحة حول "التعاون لبناء أنظمة رعاية صحية قوية وفعالة"

• جلسة وزراء التربية والتعليم حول "تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات"

• جلسة وزراء التجارة والتجارة حول "تطوير أوجه التعاون بين دول الجنوب:التجارة والتكنولوجيا والسياحة والموارد"

• جلسة وزراء الخارجية حول "مجموعة العشرين: اقتراحات لرئاسة الهند"

كما وجهت الهند الدعوة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري. ومن المتوقع أن تساعد مشاركة مصر في التعبير عن وجهة نظر العالم النامي."