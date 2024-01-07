شهدت الأسعار في محافظة كفر الشيخ ارتفاعا طفيفا، خاصة في أسعار الفراخ واللحوم والزيوت والسمن والبيض والأسماك والجبن، خلال اليومين السابقين؛ نتيجة إقبال الآلاف من الأقباط على شرائها، عقب انتهاء الصيام وبدء الإقبال تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، بينما شهدت أسعار الخضار والفاكهة انخفاضا ملحوظا.

وأجرت "الشروق"، جولة ميدانية بأسواق مدينة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حيث قالت مها محمود، ربة منزل، إن أسعار الفراخ واللحوم والبيض والزيوت والجبن ارتفعت خلال اليومين الماضيين؛ نتيجة إقبال الأقباط على شراء تلك المنتجات بعد انتها صيامهم، ونطالب الرقابة بمتابعة التجار حتى لا نترك فريسة لهم.

وأشارت لمياء مجدي، ربة منزل، من قلين، إلى أن أسعار الفراخ ارتفعت من 66 إلى 75 جنيها للكيلو، بينما ارتفعت أسعار اللحوم بمحلات الجزارة من 280 إلى 320 جنيها للكيلو، وكرتونة البيض ارتفعت من 125 إلى 140 جنيها، بينما ارتفع كيلو الزيت من 60 إلى 70 جنيها للزجاجة اللتر، بينما ارتفع سعر كيلو السمن من 72 إلى 85 جنيها للكيلو، وارتفع سعر علبة الجبن النصف كيلو من 30 إلى 35 جنيهًا.

وأضاف علي أحمد، بائع فاكهة وخضار، أن أسعار الفاكهة والخضار والبطاطس والطماطم والخيار والجزر والبصل انخفض بشكل كبير، خلال الأيام الماضية؛ نتيجة انتهاء صيام الأقباط وإقبالهم على شراء اللحوم والأسماك والبيض والجبن والسمن.

وأكد أن أسعار البطاطس انخفضت من 20 إلى 5 جنيهات للكيلو، والطماطم انخفضت من 15 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبرتقال انخفض من 20 إلى 8 جنيهات للكيلو، بينما انخفض سعر الموز من 20 إلى 12 جنيها للكيلو، وكذلك باقي الخضراوات والفاكهة.

وأضاف إبراهيم حمود، جزار، أن أسعار اللحوم والفراخ ارتفعت نتيجة الإقبال الكبير من الأقباط على شرائها، عقب شهور من الصيام عنها، مؤكدا عودة الأسعار إلى طبيعتها الأيام المقبلة.

وقال مصدر بالغرفة التجارية لـ"الشروق" رفض ذكر اسمه، إن ارتفاع الأسعار في مثل هذا التوقيت من كل عام طبيعي، بعد انتهاء صيام الأقباط، وزيادة الإقبال على شراء السلع واللحوم.

وأشار إلى تفعيل حملات رقابية من أجل ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، مؤكدا عودة الأسعار إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء العيد.