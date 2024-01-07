يواصل الفنان مدحت صالح، إشعال حماس جمهوره خلال ثالث حفلات «الأساتذة» الذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، من خلال العديد من أعمال كبار الملحنين التي تفاعل معها الجمهور.



وحرص مدحت صالح في بداية الحفل على تحية جمهوره قائلا: «أهلا وسهلا بكم الحاضرين والمشاهدين.. كل سنة ومصر طيبة والجمهور العربي كله بالف خير.. بحبكم بحبكم».



وقدم مدحت صالح حتى الآن ميدلي من أغنيات محمد عبد الوهاب، إلى جانب أغاني (أهوالك، نبتدي منين الحكاية، يا جميل ياللي هنا، بلغوه، أنا لك على طول)، وسط تفاعل حاد من الجمهور الذي ردد كلمات الأغاني معه.



ويقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالي عصري، يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي مع الحفاظ على طابعه.



يذكر أن حفل مدحت صالح، السابق والذي حمل اسم «الأساتذة 2»، رفع شعار «كامل العدد»، وقدم فيه عدد من أغانى كوكب الشرق أُم كلثوم، ومنها "أنت عمري" و"بعيد عنك" و"أمل حياتي" و"فكروني"، وأغنية "مرسال الهوى" للمطربة نجاة الصغيرة، وأغنية "يا واحشني رد عليا" لمحرم فؤاد، كما قدم عدد من أغانيه منها "زي ما هي حبها"، زأغنية "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب".